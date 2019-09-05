Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Правительство выделит деньги на закупку иностранных лекарств для детей

Выпуск медикаментов планируют наладить к 2023 году. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.
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