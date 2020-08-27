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Ведомости
Ведомости

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Правительство направит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России семьям с детьми раздадут десятки миллиардов рублей

Lenta.ru08:02
Газета.Ru

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru07:51
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
ТАСС

Правительство выделит 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми 3-7 лет

ТАСС07:01
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

Белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений руководства Белоруссии о якобы желании польской стороны присоединить Гродненскую область, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Взгляд.ру09:15
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