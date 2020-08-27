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Ведомости

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
Газета.Ru

В России может увеличиться финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru12:14
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАСС11:57
Известия

Минфин допустил увеличение финансирования выплат на детей от 3 до 7 лет

Известия12:39
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactor05:49
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Появились изображения новых моторов ЗМЗ для «Русского Прадо»

Недавно стало известно, что модернизированный УАЗ «Патриот», который также известен как «Русский Прадо», станет обладателем двух новых турбированных двигателя с отдачей 150 и 170 л.с. Их патентные изображения, которые фактически стали первым документальным подтверждением этого, недавно были опубликованы в базе ФИПСа.
32CARS.ru13:04
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Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.
ТАСС09:43
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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