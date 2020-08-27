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Ведомости
Ведомости

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
Известия

Минфин допустил увеличение финансирования выплат на детей от 3 до 7 лет

Известия12:39
Газета.Ru

В России могут увеличить выплаты на детей

Газета.Ru12:14
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАСС11:57
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

В США заявили, что в Миннесоте скрыли информацию о смертельной концентрации наркотиков у «убитого полицией» Флойда

В названном СМИ рассказали, что медицинской экспертизой ещё в начале июня было зафиксировано, что Джордж Флойд умер из-за смертельной концентрация наркотиков, но заинтересованные лица во власти Миннесоты намеренно это скрывали, позволив, тем самым, активистам Black Lives Matter громить и жечь города США во имя «жертвы полицейского насилия».
Свободная Пресса11:21

ВС РФ отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования

Верховный суд РФ отказался принять к производству коллективный иск кандидатов в депутаты от проекта "Объединенные демократы" о запрете трехдневного голосования, сообщили "Интерфаксу" в курирующем проект движении "Открытая Россия".
Интерфакс10:39
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Мурашко рассказал об изменениях в нацпроект «Здравоохранение»

Национальный проект "Здравоохранение" планируется увязать с программой по модернизации первичной медико-санитарной помощи, а также с проектом по модернизации инфекционной службы, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Будущее России. Национальные проекты25 августа в 07:47
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
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