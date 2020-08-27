Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Смотрите также
В Минске около 20 журналистов отвезли в отделение милиции
В Крыму задержан представитель Чечни в Ивановской области
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Путин назвал условие ввода российских силовиков в Белоруссию
В США заявили, что в Миннесоте скрыли информацию о смертельной концентрации наркотиков у «убитого полицией» Флойда
Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Дима Билан попал в больницу с воспалением легких
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
Обрушившийся на США ураган «Лаура» ослабел до первой категории
В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»
В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком
Кабмин выделил ещё 50 млрд рублей на расселение аварийного фонда
В регионы направят еще 22 млрд рублей на выплаты врачам
Правительство выделит 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности
Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»
«Зенит» лишился Дриусси минимум на полтора месяца
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Польша вызвала посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о городе Гродно
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда
12 Канал Омсквчера в 08:08
На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей
Омскрегионвчера в 07:55