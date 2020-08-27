Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
Газета.Ru

В России могут увеличить выплаты на детей

Газета.Ru12:14
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАСС11:57
Известия

Минфин допустил увеличение финансирования выплат на детей от 3 до 7 лет

Известия12:39
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.
Российская газета12:56

В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие

Ранее в четверг депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь».
Известия13:26
31

Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети

В Красноярске 14-летнюю школьницу поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн».
РБКвчера в 16:15
504

В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
11