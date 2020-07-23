с чего всё началось

Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, позвонивший врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. 60

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 3

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру Путину о встрече с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым в камере.

Шоу-бизнес Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, показала в своем Instagram огромную татуировку на животе и шокировала своих фанатов. 4

Происшествия В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. 376

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 462

Политика В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 136

Происшествия Калининградец пожаловался на полицейских, которые выпилили ему дверь и напугали семью Житель Калининграда Анатолий написал жалобу в местное управление МВД, в которой рассказал, как полицейские нагрянули к нему среди ночи, выломали дверь и перепугали семью, включая малолетних детей. 1

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 209

Политика Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. 2

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 514

Общество В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. 90