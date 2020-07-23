Общество

RT на русскомRT на русскомПравительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, позвонивший врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.
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с чего всё началось
«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин», — написал
 Дегтярев в своем Telegram-канале.
РБК05:03

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Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

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Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов

ТАСС05:30

Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

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Дегтярев заявил о звонке Мишустина и обещании выделить ₽1,3 млрд

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Мишустин позвонил Дегтяреву и дал денег Хабаровскому краю

Lenta.ru04:58

Хабаровский край получит дополнительные 1,3 млрд рублей

АиФ Хабаровск04:58

Хабаровскому краю выделят 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов - Дегтярёв

AmurMedia.ru04:48
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

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Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
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Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре

"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.
РИА Новости 06:05
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По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

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Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой

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В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
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Политика

В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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Калининградец пожаловался на полицейских, которые выпилили ему дверь и напугали семью

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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке

В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
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Кино

На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре

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Экономика

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
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Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
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Жириновский заявил, что Фургал собирался подать в отставку

Депутат отмечает, что Фургал 7 июля планировал лететь в Москву, чтобы подать заявление по собственному желанию.
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В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

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Экономика

Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд

Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
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В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
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Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус

С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
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