Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям
Смотрите также
Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19
Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана
Оскар Кучера объяснил свой уход из шоу с Лерой Кудрявцевой
АвтоВАЗ представил новую версию Granta Cross
Нефть Brent сохраняет восходящее движение к $47
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Игроки НБА бойкотировали матчи из-за стрельбы в Висконсине
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
США намерены высадить на Луну женщину-астронавта
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Опубликован трейлер драмы «Аммонит» с Кейт Уинслет
Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19
Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Игроки НБА бойкотировали матчи из-за стрельбы в Висконсине
«Манчестер Сити» попытается заполучить Месси бесплатно
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда
12 Канал Омсквчера в 08:08
На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей
Омскрегионвчера в 07:55