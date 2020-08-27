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РБК
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
Om1.ru

Новосибирцы с детьми от трёх до семи лет получат 800 млн рублей

Om1.ru02:45
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
РЕН ТВ

Правительство выделит на выплаты детям дополнительно 34,3 миллиарда

РЕН ТВ01:14
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

ТАСС01:03
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19
РИА Новости04:47
7

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Около 70 застройщиков обанкротились в России с начала года

"С начала года в России обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 млн кв. м. Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с портфелем в 2 млн кв. м", - сказал Выломов на деловом завтраке "Застройщики vs Покупатели: в поисках баланса".
Интерфакс04:49
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Весна25 августа в 06:17
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