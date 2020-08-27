Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

ТАСС01:03
Om1.ru

Новосибирцы с детьми от трёх до семи лет получат 800 млн рублей

Om1.ru02:45
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
РЕН ТВ

Правительство выделит на выплаты детям дополнительно 34,3 миллиарда

РЕН ТВ01:14
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
46

Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
РИА Новости08:57

Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС06:47
1

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
379