Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям
Смотрите также
Американские военные пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии
В России перенесли премьеру фильма «Цой» Алексея Учителя
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Как Настя Ивлеева и Ида Галич поссорились из-за рейтинга Forbes
Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Xiaomi выпустила дешевую версию смартфона Redmi 9
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
В России в больницах остаются более 80 тыс. человек с коронавирусом
Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Мятежники в Мали освободили экс-президента Кейта
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда
12 Канал Омсквчера в 08:08
На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей
Омскрегионвчера в 07:55