Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.