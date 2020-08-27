Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям
Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.В источнике
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Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
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