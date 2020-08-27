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РБК
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
Om1.ru

Новосибирцы с детьми от трёх до семи лет получат 800 млн рублей

Om1.ru02:45
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
РЕН ТВ

Правительство выделит на выплаты детям дополнительно 34,3 миллиарда

РЕН ТВ01:14
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

ТАСС01:03
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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