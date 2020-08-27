Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
Om1.ru

Новосибирцы с детьми от трёх до семи лет получат 800 млн рублей

Om1.ru02:45
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55
РЕН ТВ

Правительство выделит на выплаты детям дополнительно 34,3 миллиарда

РЕН ТВ01:14
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

ТАСС01:03
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19

ФПИ рассказал о том, как США следили за испытаниями «Витязя-Д»

Самолеты, вертолеты и крейсер США следили за погружением российского батискафа в Марианский желоб, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2020" замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, который курирует проект "Витязь-Д".
РИА Новости04:27

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
583

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
161

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
46

Сторонники ПНС пытаются захватить посольство Ливии в Минске

Как сообщает тг-канал «Kotsnews», в Минске в эти минуты сторонники ливийского Правительства нацсогласия (Триполи) совместно с некими ветеранами силовых структур пытаются захватить посольство Ливии, в котором находятся дипломаты альтернативного правительства Ливии, представляющие Бенгази.
Новостной фронт03:11