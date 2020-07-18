Экономика
Газета.RuПравительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции
Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
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Российские предприятия получат субсидии на сертификацию товаров для внешних рынков
Rambler News Service07:08
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