Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции

Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
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