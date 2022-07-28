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Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Правительство выделит регионам более 10 млрд руб. на доплаты неработающим пенсионерам, сообщил
 премьер-министр Михаил Мишустин.
Ведомости
Глава правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил с 1 июня увеличить прожиточный минимум на десять процентов, что повысило нагрузку на бюджеты субъектов.
РИА Новости
Субсидии помогут регионам выплатить надбавки более чем 1 млн россиян.
Ведомости
После трех индексаций в текущем году пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 рублей.
BFM.ru

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Правительство России выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
RT на русскомвчера в 11:25
Кабмин выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
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Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
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Кабмин направит 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
Российская газетавчера в 06:37
Правительство выделит свыше десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам
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