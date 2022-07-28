Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.
Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.
«С целью ввести наши подразделения в заблуждение противник при штурме Песок использовал форму вооружённых сил Украины с белыми повязками на руках и ногах» — цитирует издание слова представителя Генштаба ВСУ.