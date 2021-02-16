Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений
Правительство России выделит более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба российского кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении около ₽25,5 млрд на региональные больницы и клиники, сообщается
на сайте правительства.
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