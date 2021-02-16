Режиссер Никита Михалков раскритиковал актеров Деревянко и Бортич, поддержавших митинги

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, 75-летний российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике актера Павла Деревянко и актрису Александру Бортич за то, что они выступили в поддержку несогласованных протестных акций в РФ.