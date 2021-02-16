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Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений

Правительство России выделит более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба российского кабмина.В источнике
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С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении около ₽25,5 млрд на региональные больницы и клиники, сообщается
 на сайте правительства.
Подробнее о событии

В Тверской области дополнительно профинансируют больницы и поликлиники

Московский Комсомолецвчера в 11:50

Правительство дополнительно выделило ₽25,5 млрд на больницы и клиники

РБКвчера в 10:00

Кабмин выделил дополнительно более 25,4 млрд рублей на поддержку больниц и поликлиник

ТАССвчера в 08:03

Правительство выделит 25,4 млрд рублей на поддержку больниц

Ведомостивчера в 09:45

Мишустин выделил медучреждениям 25,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 08:38

Кабмин выделит регионам 25,4 млрд рублей на допфинансирование больниц

ФАНвчера в 08:16

Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений

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