с чего всё началось

Важно отметить, что Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка, мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.

Документ, определяющий порядок и условия продажи пакета акций, принадлежащего Банку России, направлен в кабмин, говорится в сообщении на сайте Минфина. Так, предполагается, что пакет акций ЦБ будет выкуплен по рыночной стоимости за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.

Общество Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота» Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Политика Турция озвучила проблемы экспорта помидоров в магазины России Турецкие поставщики готовы увеличить экспорт фруктов и овощей в Россию, но в настоящее время испытывают трудности с отправкой помидоров, пишет РИА Новости.

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