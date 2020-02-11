Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Документ, определяющий порядок и условия продажи пакета акций, принадлежащего Банку России, направлен в кабмин, говорится в сообщении на сайте Минфина. Так, предполагается, что пакет акций ЦБ будет выкуплен по рыночной стоимости за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Антон Силуанов
Важно отметить, что Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка, мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.
— Антон Силуанов, российский экономистRuposters.ru 09:40
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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