с чего всё началось

Важно отметить, что Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка, мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.

Документ, определяющий порядок и условия продажи пакета акций, принадлежащего Банку России, направлен в кабмин, говорится в сообщении на сайте Минфина. Так, предполагается, что пакет акций ЦБ будет выкуплен по рыночной стоимости за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Армия и оружие Российские инспекторы посетят военный объект в Нидерландах Группа российских инспекторов посетит 12 февраля военный объект вооруженных сил Нидерландов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Происшествия Полицейских, избивших подростка ногами, приговорили к реальным срокам В качестве наказания суд назначил Заброде лишение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Армия и оружие США отказались вмешиваться в ситуацию в Идлибе Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Здоровье ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.

Наука В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).

Политика Захарова отреагировала на слова Столтенберга о ДРСМД Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) демонстрацией силы НАТО.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек и достигло 1016 человек, говорится в сообщении Государственного комитета КНР по здравоохранению.