с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Гаджеты Характеристики X50 Pro 5G были раскрыты Realme до MWC-2020 Realme, которая будет принимать участие в MWC-2020, решилась раскрыть характеристики своего будущего флагмана еще до начала работы барселонской выставки, а назвал ключевые параметры X50 Pro 5G, не кто иной, как глава компании.

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Экономика Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.

Политика В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию Турецкие поставщики в настоящее время испытывают трудности с отправкой помидоров в Россию, заявил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

Экономика Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.

Общество Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.

Политика Зеленский рассказал об общении с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза», сообщает «Газета.ru».

Политика Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.

Культура Ведущей Евровидения станет блогер-трансгендер Одной из ведущих шоу в Роттердаме станет бьюти-блогер NikkieTutorials, которая является трансгендером.

Здоровье Доктор Мясников рассказал про пользу коронавируса для россиян Заслуженный врач Москвы и телеведущий Александр Мясников написал в своем Twitter о положительном воздействии, которое, по его мнению, коронавирус оказал на россиян.