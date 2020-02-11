с чего всё началось

Минфин вместе с ЦБ РФ разработали законопроект по условиям продажи акций. Документ направлен в правительство РФ. "Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

Здоровье В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.

Общество Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.

Футбол Васильев: «Головин ломает стереотипы о футболистах из России» Васильев отметил, что в последнее время в отношении российских футболистов сформировался определённый стереотип, но Александр Головин, перешедший из ЦСКА в "Монако", эти стереотипы разрушает.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.

Авто В России Nissan может приостановить выпуск автомобилей "Быстрое и масштабное распространение инфекции уже сказалось на всех сферах жизни страны, в том числе, в Поднебесной уже остановили выпуск машин несколько брендов: Dongfeng Motor, Honda и GM", - сообщает издание "Новые автомобили".

Политика Посольство России в ФРГ осудило статью посла Польши о Второй мировой Посольство России в Германии прокомментировало статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского для газеты Märkische Oderzeitung, в которой он обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.