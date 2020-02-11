Экономика
Вести.RuПравительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
Минфин вместе с ЦБ РФ разработали законопроект по условиям продажи акций. Документ направлен в правительство РФ. "Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
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«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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