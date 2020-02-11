Экономика

Вести.RuВести.RuПравительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

Минфин вместе с ЦБ РФ разработали законопроект по условиям продажи акций. Документ направлен в правительство РФ. "Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русскомвчера в 09:22

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Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

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Интерфаксвчера в 15:30

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Акции Сбербанка выросли на фоне сообщения о выкупе доли у ЦБ

Rambler News Serviceвчера в 08:26
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Здоровье

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

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Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

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ToDay News Ufa вчера в 02:28
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Гудвилл.онлайн вчера в 03:50
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Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия» на три месяца

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Sport.ru 10 февраля в 19:14
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

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REGNUM вчера в 06:25
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Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
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Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
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Газета.Ru вчера в 05:45
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РИА Новости вчера в 19:06
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В России Nissan может приостановить выпуск автомобилей

"Быстрое и масштабное распространение инфекции уже сказалось на всех сферах жизни страны, в том числе, в Поднебесной уже остановили выпуск машин несколько брендов: Dongfeng Motor, Honda и GM", - сообщает издание "Новые автомобили".
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
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Посольство России в Германии прокомментировало статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского для газеты Märkische Oderzeitung, в которой он обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.
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3 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

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Костенко сообщила, что имя новорожденной дочери будет выбирать Дмитрий, и как только он определится с выбором, супруги объявят его фанатам.
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