Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.

с чего всё началось

О возможности покупки контрольного пакета акций Сбербанка в 2020 году Силуанов говорил в феврале 2020 года. В среду, 11 марта, Госдума приняла во втором чтении проект закона о перечислении в федеральный бюджет средств, вырученных ЦБ от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

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