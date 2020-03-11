Финансы

РБКРБКМинфин предложил из-за падения рубля продать Сбербанк одним траншем

О возможности покупки контрольного пакета акций Сбербанка в 2020 году Силуанов говорил в феврале 2020 года. В среду, 11 марта, Госдума приняла во втором чтении проект закона о перечислении в федеральный бюджет средств, вырученных ЦБ от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.
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с чего всё началось

Правительство завершит сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле

Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.
ТАСС05:31

Подробнее о событии

Правительство завершит сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле

ТАСС05:31

Минфин предложил из-за падения рубля продать Сбербанк одним траншем

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Правительство планирует купить контрольный пакет Сбербанка одним траншем в апреле

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Власти России нашли плюсы в падении рубля

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Минфин может закрыть сделку по Сбербанку уже в апреле

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Силуанов: деньги от сделки с акциями Сбербанка пойдут на балансировку бюджета

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