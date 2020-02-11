Экономика
ТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
RT на русском11 февраля в 06:34
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Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
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Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
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Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
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Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
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Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь
У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь Оказалось, что у юмориста подрастает наследница, о которой он никому не рассказывал.
Футбол
Семин рассказал о конфликтах с руководителями «Локомотива» и ответил на вопрос о контракте
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о взаимоотношениях с руководителями московского клуба в последние годы.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Происшествия
Помощник Айрата Хайруллина рассказал о крушении вертолета
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
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Общество
Умер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Гаджеты
Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»
Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».