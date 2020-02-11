Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.

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Происшествия В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Биатлон Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

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Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.

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Шоу-бизнес У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь Оказалось, что у юмориста подрастает наследница, о которой он никому не рассказывал.

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