Экономика

ТАССТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса

Коммерсантъ11 февраля в 13:08

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБК11 февраля в 08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

РИА Новости11 февраля в 06:41

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

RT на русском11 февраля в 06:34

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

ТАСС11 февраля в 06:31

Мишустин возглавил правкомиссию по развитию предпринимательства

Взгляд.ру11 февраля в 06:27

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Российская газета11 февраля в 06:39
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