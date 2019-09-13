с чего всё началось

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.

Происшествия Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.

Космос Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Общество Резкое похолодание ожидает Ростовскую область В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Политика СМИ узнали о возможности военного ответа США на удар по Saudi Aramco Администрация президента США обдумывает «серьезный военный ответ» на атаки дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Армия и оружие В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.

Происшествия В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.

Энергетика Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Культура Ирина Текслер вручила корону победительнице конкурса красоты Конкурс красоты и таланта «Рожденная побеждать!» проходит в Челябинской области уже в третий раз.

Происшествия Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Шоу-бизнес Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.

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Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

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