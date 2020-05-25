Экономика
ВедомостиПравительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне
Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
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Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
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Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
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Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
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