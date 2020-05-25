с чего всё началось

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%.

Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

Экономика «Детский мир» направит свыше 2 млрд рублей на дивиденды Почти 90% чистой прибыли по МСФО, полученной розничной сетью «Детский мир» по итогам 2019 года, планируется направить на выплаты дивидендов, говорится в сообщении ритейлера.

Общество В Москве изменилась пропускная система Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. 430

Политика Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. 30

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 5,2K

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Общество Коронавирус выявили у кошки в России Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. 1,3K

Общество «Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей. 14

Здоровье Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении. 37

Шоу-бизнес Королевой и Тарзану предложили работу на ферме Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. 27

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 72

Общество Названа способствующая заражению коронавирусом погода Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. 7