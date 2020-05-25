Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБКвчера в 07:21

Подробнее о событии

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвы00:08

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъвчера в 08:44

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарантвчера в 09:29

Только свой бензин

Российская газетавчера в 19:56

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБКвчера в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАССвчера в 07:07

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новостивчера в 07:05
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
1K
Общество

Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили

В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование.
РБК 09:52
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,4K
Политика

В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма

Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль вчера в 18:51
63
Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
58
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

REGNUM 09:28
176
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
4,8K
Происшествия

Пожарные спасли котят на западе Москвы

Вечерняя Москва 15:06
Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
8
Экономика

В России предложили вернуть пеню за просрочку оплаты ЖКУ

В ходе заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить действие моратория на штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ для населения с 1 июня, сообщает ТАСС.
ПИК (г. Каменск-Шахтинский) 10:09
1,4K
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Гаджеты

Опубликованы цены на все модели iPhone 12

Смартфоны новой серии iPhone будут представлены в четырех вариантах – iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели будут оснащены OLED-дисплеями.
Профиль вчера в 07:03
96
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 24 мая в 10:01
154
Общество

На Балтийском заводе заложили новый атомный ледокол

На Балтийском заводе Северной столицы начали строить новый атомный ледокол «Якутия», четвертый по счёту из проекта 22220.
Вечерний Санкт-Петербург 10:42
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
3
Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
37
Политика

Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

REGNUM 04:28
12
Здоровье

О влиянии коронавируса на зрение рассказала врач-офтальмолог

Ранее ученые, которые исследуют влияние коронавируса на организм, сообщали о проникновении инфекции в щитовидную железу, развитии ее в кишечнике, что даже назвали новым очагом заражения, а также вирус провоцирует серьезные проблемы с сердцем или даже может стать причиной инсульта.
Газета DAILY 14:03
12
Энергетика

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
1
Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
87
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
1,4K
Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
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