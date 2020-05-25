с чего всё началось

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%.

Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

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