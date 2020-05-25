Экономика
RuNews24.ruПравительство временно запретило ввозить топливо в Россию
Как говорится в постановлении правительства, эта мера вводится для "обеспечения энергетической безопасности", чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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Общество
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась
Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Подробно об этом мэр Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину.
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Клубы АПЛ единогласно выступили за возобновление контактных тренировок
Сегодня состоялось голосование по вопросу возобновления контактных тренировок в клубах АПЛ.
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Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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Политика
Спикер Рады считает, что закон о языке на Украине нужно менять
Киев, 27 мая 2020, 14:51 — REGNUM Закон о функционировании государственного языка на Украине нужно менять, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 27 мая в интервью изданию «Главком».
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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В России задумались о страховании граждан от безработицы
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Lenta.ru 08:38
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира Автомобильный альянс Renault—Nissan—Mitsubishi определился с тем, как его участники будут сосуществовать в обозримом будущем.
Коммерсантъ 08:15
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество
Утвержден закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Тарифы ОСАГО станут индивидуализированным. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин.
News-24.ru 04:33
Футбол
Лионель Месси — о пандемии коронавируса: даже не мог представить, что всё будет именно так
Нападающий каталонской «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился мнением о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на жизнь во всём мире.
Чемпионат 08:41
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала крестную маму своего сына
Юлия является крестной мамой сына Виктории Лопыревой. Фотомодель очень дорожит близким человеком.
Летидор 08:30
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
ГЛАС.RU 25 мая в 13:31
Политика
Глава Коврова Юрий Морозов написал заявление об уходе в отставку
Только что стало известно, что глава Коврова Юрий Морозов написал заявление об уходе.
ГТРК Владимир 07:41
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество
В России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня
Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 25 мая в 11:09
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Приматологи приводят пример, что точно так же, как итальянцы говорят намного быстрее японцев, темп «речи» у шимпанзе меняется.
Goroday.ru 06:34
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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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США обвинили Россию в переброске истребителей в Ливию
Российские боевые самолёты уже доставлены в Ливию и готовятся вступить в бой на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара вместе с «российскими наемниками».
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Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru вчера в 11:29
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В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
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Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана
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