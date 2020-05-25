с чего всё началось

Как говорится в постановлении правительства, эта мера вводится для "обеспечения энергетической безопасности", чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива.

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