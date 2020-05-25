Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБКвчера в 07:21

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Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъвчера в 08:44

Только свой бензин

Российская газетавчера в 19:56

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарантвчера в 09:29

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвы00:08

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБКвчера в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАССвчера в 07:07

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новостивчера в 07:05
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ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Известия 22:27
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

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ТАСС вчера в 06:40
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Общество

Путин усомнился в темпах восстановления Иркутской области

Глава государства усомнился в темпах восстановления Приангарья после катастрофического наводнения летом 2019 года.
Weacom.ru 22:06
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
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Здоровье

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Игры

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В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста 13:58
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Армия и оружие

Школы в Сирии ожидает капитальный ремонт

Учебное заведение ждет капитального ремонта.
РЕН ТВ 22:00
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Общество

Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
РИА Новости 17:06
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Шоу-бизнес

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
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Наука

Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами

Faktom вчера в 08:13
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
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Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
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Здоровье

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REGNUM 00:17
Футбол

Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль 17:36
Армия и оружие

Американские военные попали в засаду террористов в Сирии

REGNUM 18:23
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

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Происшествия

Персонал саратовской больницы пожаловался в СК на невыплату надбавок

19 мая губернатор Валерий Радаев заявлял, что в Саратовской области все 2 653 медика, работающие с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные стимулирующие выплаты.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:01
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Политика

Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет 26 июля. Такую дату назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите

Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.
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Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме.
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Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
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Общество

ТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите

Роспотребнадзор потребовал ограничить работу ряда объектов торговли в Чите из-за высоких темпов распространения коронавируса.
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Политика

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
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В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды

В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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