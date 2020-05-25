с чего всё началось

Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%.

Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 91

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19 «Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве.

Общество Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин. 209

Шоу-бизнес Шнуров показал угрозы от Пригожина Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль. 491

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных. 951

Происшествия В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. 91

Здоровье В Забайкалье за сутки скончались два пациента с COVID-19 Чита, 26 мая 2020, 07:17 — REGNUM С 18 мая в Забайкалье непрерывно растет коэффициент заражения SARS-CoV-2, ещё два пациента с COVID-19 умерли за последние сутки.

Футбол Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19 Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.

Происшествия Персонал саратовской больницы пожаловался в СК на невыплату надбавок 19 мая губернатор Валерий Радаев заявлял, что в Саратовской области все 2 653 медика, работающие с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные стимулирующие выплаты. 6

Фигурное катание Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. 3

Происшествия Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.

Здоровье Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме. 3

Политика Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. 9