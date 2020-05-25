Экономика
ВедомостиПравительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБКвчера в 07:21
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В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
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В России у кошки обнаружили коронавирус
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В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
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Известия 13:22
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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
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Чита, 26 мая 2020, 07:17 — REGNUM С 18 мая в Забайкалье непрерывно растет коэффициент заражения SARS-CoV-2, ещё два пациента с COVID-19 умерли за последние сутки.
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Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19
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Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
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Армия и оружие
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ТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите
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Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
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В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды
В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
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SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
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