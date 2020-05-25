с чего всё началось

Российское правительство утвердило временный запрет на ввоз нефтепродуктов в страну. Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление появилось на портале правовой информации. Запрет, который касается импорта бензина, дизельного топлива и керосина, действует до 1 октября.

Авто Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис. 15

Политика Дания назвала условия остановки «Северного потока-2» "Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости. 1,4K

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 270

Общество Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.

Политика Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС Отношения Европейского союза с Китаем будут одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 2

Политика Слушания об экстрадиции финдиректора Huawei продолжатся 15 июня Вторая фаза слушаний об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады в США продолжится 15 июня.

Шоу-бизнес Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк. 3

Политика Украина сорвала работу Контактной группы по Донбассу Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила 26 мая. 1

Игры Sony планирует представить PlayStation 5 уже 3 июня Появилась новая информация о том, что компания Sony может провести цифровое мероприятие посвященное играм следующего поколения для PlayStation 5 уже на следующей неделе. 2

Общество Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.

Автоспорт Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.

Общество Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020 «Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году. 9

Авто Renault готовит преемника Lada Largus Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus. 48

Общество Масочный режим собираются ввести на всей территории Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня на заседании по эпидемиологической обстановке в регионе поручил профильным ведомствам подготовить предложения по продлению или снятию после 1 июня ряда требований в связи с введенным режимом повышенной готовности.

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 590

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,6K

Шоу-бизнес Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм "Не моя ответственность" о бодипозитивном отношении к себе.