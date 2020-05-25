Экономика
ForbesПравительство запретило импорт топлива в Россию
Российское правительство утвердило временный запрет на ввоз нефтепродуктов в страну. Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление появилось на портале правовой информации. Запрет, который касается импорта бензина, дизельного топлива и керосина, действует до 1 октября.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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