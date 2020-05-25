Экономика

ForbesForbesПравительство запретило импорт топлива в Россию

Российское правительство утвердило временный запрет на ввоз нефтепродуктов в страну. Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление появилось на портале правовой информации. Запрет, который касается импорта бензина, дизельного топлива и керосина, действует до 1 октября.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБК25 мая в 07:21

Подробнее о событии

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвывчера в 00:08

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Российская газета25 мая в 19:56

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РИА Новости25 мая в 07:05

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Коммерсантъ25 мая в 08:44

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБК25 мая в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАСС25 мая в 07:07

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарант25 мая в 09:29
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Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео

Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей.
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В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа

В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании.
РБК 12:18
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Космос

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ТАСС вчера в 17:03
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Общество

Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туротрасли

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
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США признали конец автономии Гонконга от Китая

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
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РБК вчера в 17:00
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Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
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Водонаева раскрыла причину развода Гагариной с мужем

Пока пресса убеждённо заявляет о финансовых причинах разлада в паре, Алёна Водонаева раскрыла другую причину развода певицы с фотографом.
Версия.Инфо 10:02
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Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
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Технологии

Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая

Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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В Fitch назвали условие «выживания» американского сланца

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Взгляд.ру 11:33
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У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда».
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Общество

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Дети до снятия ограничительных мер из-за коронавируса могут отдыхать в регионе своего проживания, а дети из городов федерального значения - в граничащих с ними регионах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по работе организаций отдыха детей.
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Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
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Большинство опрошенных врачей (61%) сомневаются в достоверности официальной статистики по смертности от нового коронавируса.
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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
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Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

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Политика

Путин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом

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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
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Цена нефти Brent упала ниже 34,5 доллара за баррель

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Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

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