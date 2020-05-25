с чего всё началось

Российское правительство утвердило временный запрет на ввоз нефтепродуктов в страну. Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление появилось на портале правовой информации. Запрет, который касается импорта бензина, дизельного топлива и керосина, действует до 1 октября.

Общество Кадыров заявил, что абсолютно здоров Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров. 48

Общество Меркель: Германия по-прежнему находится в начале пандемии Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель. 3

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 1K

Происшествия В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании. 9

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 45

Общество Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туротрасли В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.

Политика США признали конец автономии Гонконга от Китая США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности. 2

Шоу-бизнес Водонаева раскрыла причину развода Гагариной с мужем Пока пресса убеждённо заявляет о финансовых причинах разлада в паре, Алёна Водонаева раскрыла другую причину развода певицы с фотографом. 1

Наука Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции. 51

Энергетика В Fitch назвали условие «выживания» американского сланца Кризис нефтяного рынка не сможет «убить» сланцевую отрасль в США, однако для возобновления ее устойчивого роста нужны цены на уровне 50 долларов за баррель или выше, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда». 3

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по работе организаций отдыха детей Дети до снятия ограничительных мер из-за коронавируса могут отдыхать в регионе своего проживания, а дети из городов федерального значения - в граничащих с ними регионах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по работе организаций отдыха детей.

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 10

Общество Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет. 179

Происшествия Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний. 177

Политика Путин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать помощь регионам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 122