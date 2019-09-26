Общество
ВедомостиМЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.
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с чего всё началось
Ранее на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства, по которому в правила противопожарного режима в России вносятся поправки.Ведомости26 сентября в 12:42
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Установлен запрет на использование открытого огня на балконах квартир, общежитий и гостиниц
Гарант26 сентября в 02:30
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Экономика
Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков
Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
Интерфакс вчера в 03:23
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Киберспорт
Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября
Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 26 сентября в 13:38
Игры
Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 16:40
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM вчера в 04:45
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК вчера в 13:50
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Авто
Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России
Автоновости дня 26 сентября в 01:57
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем уходе из «Уральских пельменей»
Ведущий нескольких рубрик в «Вечернем Урганте», автор известного шоу «Реутов ТВ» Владимир Маркони рассказал о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».
iReactor вчера в 23:03
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Космос
Астрофизик рассказал, почему на Луне стоит искать инопланетян
Московский Комсомолец вчера в 11:12
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Экономика
Почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине
В отчёте МВФ говорится, что на Украине процветает «повсеместная коррупция», имеются недостатки в правовой базе, а в экономике страны «доминируют неэффективные госпредприятия или олигархи».
RT на русском вчера в 18:03
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
РБК вчера в 08:25
Космос
На Камчатке фотограф смог снять падение сразу двух небесных тел
На Камчатке фотограф Юрий Смольницкий смог запечатлеть на свою камеру падение сразу двух небесных тел.
КамИНФОРМ вчера в 16:52
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США
МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК 26 сентября в 17:46
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02
Армия и оружие
На расчетную орбиту вышел новый спутник Минобороны
Новый спутник Минобороны России вышел на расчётную орбиту.
Независимая газета 26 сентября в 09:32
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Армия и оружие
Сергей Лавров: Запад приватизирует международные организации
Министр выразил возмущение, что келейно согласованные в узком кругу подходы объявляются Западом многосторонними договоренностями, происходит "приватизация" международных организаций, чтобы проталкивать в них неконсенсусные идеи в обход универсальных механизмов.
Российская газета вчера в 14:57
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com 26 сентября в 17:01
Общество
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Армия и оружие
Потери ВСУ — 24 карателя: сводка о военной ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 09:10