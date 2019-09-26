с чего всё началось

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.

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Киберспорт Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.

Игры Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

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Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Политика Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Культура Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем уходе из «Уральских пельменей» Ведущий нескольких рубрик в «Вечернем Урганте», автор известного шоу «Реутов ТВ» Владимир Маркони рассказал о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».

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Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

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Космос На Камчатке фотограф смог снять падение сразу двух небесных тел На Камчатке фотограф Юрий Смольницкий смог запечатлеть на свою камеру падение сразу двух небесных тел.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

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Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Армия и оружие Сергей Лавров: Запад приватизирует международные организации Министр выразил возмущение, что келейно согласованные в узком кругу подходы объявляются Западом многосторонними договоренностями, происходит "приватизация" международных организаций, чтобы проталкивать в них неконсенсусные идеи в обход универсальных механизмов.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Общество Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.