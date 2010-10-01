Экономика
КоммерсантъПравительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей
По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.
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Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов
Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы
Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Футбол
Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток
Футболиста "Манчестер Сити" Кайла Уокера накажут за вызов проституток, сообщает Mirror.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Политика
СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Футбол
Хотите остаться без еврокубков? Тогда обнуляйте чемпионат
Контракты игроков клубов РПЛ в зоне риска: от "Зенита" и "Локо" до "Урала" и "Сочи" Поэтому попытка взбрыкнуть со стороны Королевского футбольного союза Бельгии, 1 апреля без всяких шуток объявившего, что доигрывать сезон не будет, обречена.
Здоровье
В Роспотребнадзоре не заметили взрывного роста заражения коронавирусом
Попова уточнила, что на данном этапе в стране наблюдается экспоненциальный, а не взрывной рост числа инфицированных.
Общество
Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
Общество
В Турции вакцина от коронавируса успешно испытана на животных
Вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных в Турции, заявил 5 апреля профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара на своей странице в Twitter.
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Общество
Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы
Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Общество
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
ПАО Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
Общество
Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.