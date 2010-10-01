Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.
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Правительство готово отменить пени за просрочку коммунальных платежей

ФедералПресс12:53

Правительство запретило штрафовать за просрочку «коммуналки»

News.ru12:39

СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва11:25

Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

Коммерсантъ10:48
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Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
RT на русском 14:07
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.
РБК 13:28
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы

Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мойка78 вчера в 19:00
Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Футболиста "Манчестер Сити" Кайла Уокера накажут за вызов проституток, сообщает Mirror.
Газета.Ru 13:18
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Политика

СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:29
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:32
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Футбол

Хотите остаться без еврокубков? Тогда обнуляйте чемпионат

Контракты игроков клубов РПЛ в зоне риска: от "Зенита" и "Локо" до "Урала" и "Сочи" Поэтому попытка взбрыкнуть со стороны Королевского футбольного союза Бельгии, 1 апреля без всяких шуток объявившего, что доигрывать сезон не будет, обречена.
Спорт-Экспресс 10:15
Здоровье

В Роспотребнадзоре не заметили взрывного роста заражения коронавирусом

Попова уточнила, что на данном этапе в стране наблюдается экспоненциальный, а не взрывной рост числа инфицированных.
Моя Москва.онлайн 09:39
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 00:27
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета 11:13
Общество

В Турции вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных в Турции, заявил 5 апреля профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:18
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области

RT на русском 02:44
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Piter.tv 02 апреля в 01:39
Общество

Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы

Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Открытый Нижний 07:51
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 02 апреля в 01:51
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

ПАО Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 03 апреля в 12:26
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Здоровье

Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
ToDay News Ufa 09:02
Общество

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 12:15
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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