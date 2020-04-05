Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.
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В России могут заморозить пени за просрочку платы за ЖКУ

АБН14:27

Правительство запретило штрафовать за просрочку «коммуналки»

News.ru12:39

Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

Коммерсантъ10:48
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Общество

Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
News.ru 09:22
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
Экономика

В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд

Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
РБК Уфа 01:50
Происшествия

Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус

У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
REGNUM 08:14
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Общество

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
RT на русском 15:18
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ТАСС 15:32
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
Общество

Журналистов ВГТРК «атаковали» в больнице Нью-Йорка

Сотрудники больницы в Нью-Йорке помешали съемочной группе ВГТРК снять сюжет в медучреждении.
Газета.Ru 15:17
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Общество

Третий пациент умер от коронавируса в Петербурге

В Петербурге третий человек умер от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Сегодня в городе заболели 20 человек, в области — 10.
FlashNord 07:59
Происшествия

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Общество

Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Взгляд.ру 14:01
Технологии

Названы самые популярные музыкальные сервисы в мире

Что касается самых популярных музыкальных сервисов в мире, то лидером является Spotify.
Astera 12:10
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK 03 апреля в 11:38
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Ведомости 02 апреля в 08:54
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Футбол

Фалькао может перейти в клуб Хави. СМИ узнали его возможную зарплату

Издание Ajansspor со ссылкой на Al Watan сообщает, что колумбиец не согласился на сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса и намерен покинуть «Галатасарай».
Матч ТВ 14:02
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Здоровье

В Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин

По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.
News.ru 12:55
Политика

Песков заявил о настрое России на конструктивные переговоры по нефти

Российская сторона настроена на конструктивные переговоры в рамках ОПЕК+ по стабилизации мирового рынка нефти.
Известия 07:49
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
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