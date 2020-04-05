Экономика
КоммерсантъПравительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей
По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.
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Общество
Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае
Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Экономика
В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд
Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
Происшествия
Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус
У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Общество
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля
Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Общество
Журналистов ВГТРК «атаковали» в больнице Нью-Йорка
Сотрудники больницы в Нью-Йорке помешали съемочной группе ВГТРК снять сюжет в медучреждении.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Общество
Третий пациент умер от коронавируса в Петербурге
В Петербурге третий человек умер от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Сегодня в городе заболели 20 человек, в области — 10.
Происшествия
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Общество
Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор
Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Технологии
Названы самые популярные музыкальные сервисы в мире
Что касается самых популярных музыкальных сервисов в мире, то лидером является Spotify.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Футбол
Фалькао может перейти в клуб Хави. СМИ узнали его возможную зарплату
Издание Ajansspor со ссылкой на Al Watan сообщает, что колумбиец не согласился на сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса и намерен покинуть «Галатасарай».
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Здоровье
В Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин
По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.
Политика
Песков заявил о настрое России на конструктивные переговоры по нефти
Российская сторона настроена на конструктивные переговоры в рамках ОПЕК+ по стабилизации мирового рынка нефти.
Общество
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.