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Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
Sputnik Абхазия
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О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.В источнике
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Власти закрывают границы на въезд

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Россия начала закрывать границы из-за коронавируса

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