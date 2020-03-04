с чего всё началось

Как отмечается, запрет не касается гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров. Запрет действует до 1 июня, следует из документа. Ранее Федеральная антимонопольная служба заподозрила наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров.

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