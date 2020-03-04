Общество
RT на русскомПравительство запретило вывозить из России медицинские маски
Как отмечается, запрет не касается гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров. Запрет действует до 1 июня, следует из документа. Ранее Федеральная антимонопольная служба заподозрила наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров.
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с чего всё началось
Правительство России ввело временный запрет на вывоз ряда медицинских изделий, включая маски, респираторы, очки, защитные костюмы и пр. Соответствующее постановление от 2 марта было опубликовано в среду на сайте Белого дома.Коммерсантъ02:36
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В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Кино
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Шоу-бизнес
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Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
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Армия и оружие
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Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным. В то же время время начала работы парка останется без изменений.
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