Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду, 4 марта.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Происшествия В Самаре обрушилась стена жилого дома В столице Самарской области обрушилась кирпичная стена жилого двухэтажного дома. ЧП произошло вечером 3 марта на улице Арцыбушевская,126.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Политика Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Политика Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника» Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».

Общество Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.

Кино Назван актерский состав новой «Сплетницы» Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».

Наука Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип На долю подтипа S приходятся остальные 30%. Авторы доклада отмечают, что сильное влияние на подтип L оказало человеческое вмешательство.

Происшествия В кабинете замначальника полиции Красносельского района прошел обыск Во вторник, 3 марта, в кабинете заместителя начальника правоохранительных органов по оперативной работе в Красносельском районе Петербурга, подполковника полиции Андрея Байкова прошел обыск.

Политика Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.