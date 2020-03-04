Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду, 4 марта.
Читать в источнике
Комментировать539

Подробнее о событии

Мантуров заявил об отсутствии ограничений по продаже медицинских масок в России

ТАСС03:53

Правительство запретило экспортировать медицинские маски, респираторы, бинты и бахилы

CustomsForum.ru02:52

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

RT на русском01:11

Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок и бинтов

РБК01:47

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня

Интерфакс01:25

В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из РФ

Известия03:35

Правительство временно запретило вывозить из России медицинские маски

РИА Новости01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

РИА Новости 03:04
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском вчера в 08:56
Общество

Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

Daily 01:47
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском 02 марта в 15:22
Армия и оружие

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

РИА Новости 03:40
Авто

Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208

Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Движок вчера в 05:49
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

В столице Самарской области обрушилась кирпичная стена жилого двухэтажного дома. ЧП произошло вечером 3 марта на улице Арцыбушевская,126.
МордовМедиа 01:28
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину

Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Телепрограмма 03:40
Экономика

Оренбуржье вошло в число лидеров по экспорту сельхозпродукции

Одним из участников стал министр сельского хозяйства и торговли Оренбуржья Сергей Балыкин.
Orenonline.ru 03:27
Армия и оружие

Турецкие ВВС сбили еще один сирийский самолет

Деловое.ТВ вчера в 04:39
Политика

Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
RT на русском 03:33
Игры

Кодзима показал фоторежим Death Stranding на ПК

CyberSport.ru 04:12
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
РБК 04:06
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Самойлова выглядит дома

Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Kleo.ru вчера в 06:59
Общество

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Известия 00:52
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
HotGeo 03:07
Общество

Москва возглавила рейтинг «умных» городов России по итогам 2018 года

РИА Новости вчера в 06:33
Политика

Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
Интерфакс 03:59
Общество

ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции

Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 03:49
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
Наука

Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип

На долю подтипа S приходятся остальные 30%. Авторы доклада отмечают, что сильное влияние на подтип L оказало человеческое вмешательство.
Московский Комсомолец 04:04
Происшествия

В кабинете замначальника полиции Красносельского района прошел обыск

Во вторник, 3 марта, в кабинете заместителя начальника правоохранительных органов по оперативной работе в Красносельском районе Петербурга, подполковника полиции Андрея Байкова прошел обыск.
Piter.tv 00:43
Общество

Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Lenta.ru 04:13
Политика

Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
REGNUM 04:08
Здоровье

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
RT на русском 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное