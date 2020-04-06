Коронавирус
РБКПравительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
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с чего всё началось
Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин.РБК06 апреля в 13:53
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Эксперт прокомментировал сообщения о возможном запрете импорта дешёвого бензина
RT на русском07 апреля в 15:12
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