с чего всё началось

Правительство РФ запустило информационный сервис о поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса. Там сгруппировано около 80 разных мер по категориям получателей. Для каждого механизма поддержки описаны сроки и способы получения помощи.

Правительство запустило сайт о мерах поддержки в условиях пандемии

Здоровье В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,1K

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 333

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 77

Шоу-бизнес Оксана Самойлова разводится с Джиганом Брак Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, и модели Оксаны Самойловой трещит по швам: сначала стало известно о пагубной зависимости рэпера, а потом мужчина и вовсе стал вести себя неадекватно. 12

Общество Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 12

Общество В Кузбассе продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона. 14

Происшествия В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО. 64

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 984

Политика Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. 5

Футбол Жиго не намерен получать гражданство РФ и выступать за сборную России Как стало известно Sport24, французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго не рассматривает возможность получения российского гражданства и последующего выступления за сборную России.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Экономика Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле» В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство. 9

Общество В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» . 998

Общество Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему. 43

Общество Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии Исследователи из Боннского университета предполагают, что реальное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии десятикратно превышает данные официальной статистики и может достигать 1,8 миллиона, говорится в публикации по результатам исследования. 1

Общество Как распознать телефонных мошенников, рассказали эксперты Способы распознать телефонных мошенников описал эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин, сообщает РИА Новости. 55