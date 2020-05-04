с чего всё началось

Правительство РФ запустило информационный сервис о поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса. Там сгруппировано около 80 разных мер по категориям получателей. Для каждого механизма поддержки описаны сроки и способы получения помощи.

Правительство запустило сайт о мерах поддержки в условиях пандемии

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 24

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 331

Общество Губернатор Кузбасса обратился к жителям региона Губернатор уточнил, что по мнению лучших врачей Кузбасса без пропускной системы регион не справится с эпидемией.

Общество Правительство Украины продлило карантин до 22 мая «Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.

Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 858

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 61

Авто Названа стоимость электрической версии УАЗ «Хантер» Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей. 3

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,4K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 718

Общество Гимнастка Солдатова показала возможности своего тела Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свою невероятную растяжку.

Технологии NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников. 54

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 111

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 404

Общество Соловьев рассказал о недвижимости в Италии Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки. 41

Происшествия В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом. 16

Общество Попова не исключает продления ограничений до июня 03.05.2020 От дисциплинированности россиян во время майских праздников зависит как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекций. 2,2K