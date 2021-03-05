В России пилотный проект для выявления нуждающихся семей запустят в 2021 году
Правительством Российской Федерации поручено ФНС России, Минтруду России, ПФР и Росстату провести в 2021 году пилотный проект по сопоставлению уровня доходов домохозяйств и семей на основе данных государственных информационных ресурсов.В источнике
С чего всё началось
В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей
Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит с помощью данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи и оказывать им адресную поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
РИА Новостивчера в 00:06
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В России запустят пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки
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