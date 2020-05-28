с чего всё началось

Общество Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после утверждения пакета мера по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. 1

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,6K

Политика Трамп рассказал, почему не удаляет свой аккаунт в Twitter Американский президент Дональд Трамп заявил, что удалил бы свою странице в Twitter, если бы в США были бы честные СМИ.

Общество Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно. 5

Футбол Английская премьер-лига возобновится 17 июня Матчи чемпионата Англии по футболу возобновятся 17 июня. Ранее команды начали контактные тренировки, сообщает The Telegraph.

Наука Американские ученые обнаружили в мозге «выключатель» чувства боли Ученым удалось выяснить, что низкие дозы кетамина, использующегося в качестве анестетика, тоже активировали центр миндалины, что блокировало боль.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 41

Футбол Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату. 1

Авто Седан Acura TLX получит оригинальную платформу Аура спортивного седана буквально по пятам следует за моделью Acura TLX второго поколения. 1

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 797

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 1,7K

Шоу-бизнес Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать. 93

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,4K

Политика Экс-глава Минздрава Забайкалья заявил о некомпетентности Ванчиковой В своей публикации Мочалова заявляет о закономерности привлечения федеральных экспертов к решению проблем с коронавирусом в Забайкалье. 2

Футбол РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации. 13