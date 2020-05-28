Экономика
RT на русскомПравительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики
Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
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Общество
Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии
Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после утверждения пакета мера по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.
Коммерсантъ 19:30
Гаджеты
Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
3DNews вчера в 07:03
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Политика
Трамп рассказал, почему не удаляет свой аккаунт в Twitter
Американский президент Дональд Трамп заявил, что удалил бы свою странице в Twitter, если бы в США были бы честные СМИ.
Политическая Экспертиза 17:00
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог
Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.
МТВ онлайн 17:50
Футбол
Английская премьер-лига возобновится 17 июня
Матчи чемпионата Англии по футболу возобновятся 17 июня. Ранее команды начали контактные тренировки, сообщает The Telegraph.
Pravda.Ru 10:47
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Наука
Американские ученые обнаружили в мозге «выключатель» чувства боли
Ученым удалось выяснить, что низкие дозы кетамина, использующегося в качестве анестетика, тоже активировали центр миндалины, что блокировало боль.
Дни24 17:00
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс вчера в 18:57
Авто
Седан Acura TLX получит оригинальную платформу
Аура спортивного седана буквально по пятам следует за моделью Acura TLX второго поколения.
Драйв вчера в 08:24
Армия и оружие
В России хотят возродить советский боевой космолет
Актуальные Новости 14:13
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Политика
Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс
Напомним, Маск предложил с помощью ядерной бомбардировки улучшить атмосферу Марса.
Российская газета вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 08:01
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Политика
Экс-глава Минздрава Забайкалья заявил о некомпетентности Ванчиковой
В своей публикации Мочалова заявляет о закономерности привлечения федеральных экспертов к решению проблем с коронавирусом в Забайкалье.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:52
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на 12%
В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики.
Коммерсантъ 17:18
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций.
Деловое.ТВ 02:55
Общество
Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом
Швеция была одной из двух европейских стран (второй – Белоруссия), которые отказались бороться с эпидемией коронавируса.
Взгляд.ру 13:00
Здоровье
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46