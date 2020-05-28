Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
Читать в источнике
Комментировать328
с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
Известия07:27

Подробнее о событии

Мишустин заявил о завершении работы над планом восстановления экономики

РБК08:57

Белоусов провел серию совещаний с бизнес-объединениями по плану восстановления экономики

Интерфакс05:53

Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики

РИА Новости08:04

Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики

ТАСС07:38

Мишустин поручил реализовать план восстановления экономики до 2021 года

Известия07:27

Мишустин призвал реализовать план восстановления экономики за 1,5 года

Московский Комсомолец07:59

Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

RT на русском08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Общество

Московские власти разъяснили правила прогулок по графику

РИА Новости 12:10
47
Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
34
Авто

Автомобили компании Ford научили убивать коронавирус

Сайт интересных новостей вчера в 19:58
10
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая

В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
23
Общество

Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию

Министерство труда и соцзащиты предлагает правительству страны узаконить особое регулирование трудовых отношений в период пандемии коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 18:22
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
334
Происшествия

В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино

В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
898
Кино

Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону

Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Гаджеты

Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10

Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
85
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
486
Шоу-бизнес

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
15
Общество

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
1
Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
19
Армия и оружие

Штурмовая авиация ЮВО приступила к тренировкам парада Победы

МИР 24 02:24
17
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
788
Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК 12:15
57
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,6K
Хоккей

«Амур» обменял Плотникова в «Металлург»

Metaratings 04:35
Общество

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров возобновят работу в Москве с 1 июня.
Вечерняя Москва вчера в 13:16
102
Авто

BMW официально представила обновленную 6-Series GT

Прием заказов на обновленную BMW 6-Series GT в России уже открыт, первые «товарные» машины должны приехать из Дингольфинга ближе к осени.
Автоновости дня вчера в 02:04
65
Авто

Гибридный Lamborghini Sian стал конструктором Lego

Компания Lego пополнила линейку Lego Technic новым конструктором – игрушечной копией гибридного суперкара Lamborghini Sian.
Автоновости дня 07:50
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
215
Игры

Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»

Игромания.ру 10:51
1
Здоровье

В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46
4
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
36
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
2
Общество

В Башкирии начали создавать особую экономическую зону

REGNUM 11:47
23
Здоровье

Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26
40
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное