Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

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Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
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Минобороны России начало подготовку к параду Победы

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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

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Общество

Собянин рассказал о контроле за соблюдением правил прогулок

За соблюдением правил прогулок в Москве будут следить сотрудники полиции и административно-техническая инспекция, сообщил в среду, 27 мая, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
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Бостонский марафон отменен впервые в истории

Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.
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Авто

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Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
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Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов

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Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
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В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

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РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

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Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
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Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
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Трамп допустил закрытие Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона

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Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
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