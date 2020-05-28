с чего всё началось

Происшествия Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми. 34

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 1,6K

Гаджеты Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10 Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10. 85

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 99

Общество Собянин рассказал о контроле за соблюдением правил прогулок За соблюдением правил прогулок в Москве будут следить сотрудники полиции и административно-техническая инспекция, сообщил в среду, 27 мая, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 1,4K

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1K

Общество Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.

Технологии Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. 364

Спорт Бостонский марафон отменен впервые в истории Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.

Авто АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta. 1

Шоу-бизнес Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.

Происшествия В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией. 486

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 63

Политика Трамп допустил закрытие Twitter Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости". 1

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 31

Футбол Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».

Общество «Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила "Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора. 9

Политика США: лидеры G7 положительно оценивают идею очного саммита США получили положительные отклики от лидеров G7 об идее провести саммит очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 411