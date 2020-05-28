Экономика
RT на русскомПравительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики
Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
Читать в источнике
Оценить401
с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность 26 мая в 05:51
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
Шоу-бизнес
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Общество
Собянин рассказал о контроле за соблюдением правил прогулок
За соблюдением правил прогулок в Москве будут следить сотрудники полиции и административно-техническая инспекция, сообщил в среду, 27 мая, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 15:22
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Общество
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
Спорт
Бостонский марафон отменен впервые в истории
Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.
МИР 24 17:06
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
Шоу-бизнес
Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов
Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
News.ru 07:30
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Происшествия
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией.
ТАСС 18:21
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Футбол
Сезон английской Премьер-лиги возобновится 17 июня
Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
Телеканал Санкт-Петербург 13:33
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Футбол
Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».
Чемпионат 10:50
Общество
«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Политика
США: лидеры G7 положительно оценивают идею очного саммита
США получили положительные отклики от лидеров G7 об идее провести саммит очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:15
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Футбол
Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
Metaratings 13:51