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Ведомости
Ведомости

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАСС20:02
Подробнее о событии
РБК

Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики

РБК21:10
Lenta.ru

В России завершили работу над планом восстановления экономики

Lenta.ru20:46
Московский Комсомолец

План восстановления российской экономики утвердят в сентябре

Московский Комсомолец20:40
URA.Ru

В России объявили о завершении плана по восстановлению экономики

URA.Ru20:31
Коммерсантъ

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики России

Коммерсантъ20:31
Известия

Белоусов сообщил о разработанном плане по восстановлению экономики РФ

Известия20:28
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

ТАСС20:02

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