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Ведомости
Ведомости

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАСС20:02
Подробнее о событии
РБК

Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики

РБК21:10
Коммерсантъ

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики России

Коммерсантъ20:31
Московский Комсомолец

План восстановления российской экономики утвердят в сентябре

Московский Комсомолец20:40
URA.Ru

В России объявили о завершении плана по восстановлению экономики

URA.Ru20:31
Lenta.ru

В России завершили работу над планом восстановления экономики

Lenta.ru20:46
Известия

Белоусов сообщил о разработанном плане по восстановлению экономики РФ

Известия20:28
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

ТАСС20:02

Песков прокомментировал инициативу Дерипаски о переносе столицы

Бизнесмен, принявший участие в форуме «Иммунная система мировой экономики», который состоялся третьего сентября, заявил, что перенос столицы страны в другой город положительно скажется на экономике всей России.
Evo-rus.com02:53
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Как изменится энергетический рынок после пандемии

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Российская газетавчера в 22:00
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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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