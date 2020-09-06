Правительство завершило работу над планом восстановления экономики
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики
Работа над планом восстановления экономики России после пандемии завершена. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.В источнике
План закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом.
С чего всё началось
План восстановления экономики России утвердят в сентябре
Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАСС20:02
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