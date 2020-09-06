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Вести.Ru
Вести.Ru

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Работа над планом восстановления экономики России после пандемии завершена. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.В источнике
Андрей Белоусов
План закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом.
С чего всё началось
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАСС20:02
Подробнее о событии
РБК

Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики

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Белоусов сообщил о разработанном плане по восстановлению экономики РФ

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Московский Комсомолец

План восстановления российской экономики утвердят в сентябре

Московский Комсомолец20:40
URA.Ru

В России объявили о завершении плана по восстановлению экономики

URA.Ru20:31
Коммерсантъ

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики России

Коммерсантъ20:31
Lenta.ru

В России завершили работу над планом восстановления экономики

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ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

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