Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка. Об этом говорится в совместном сообщении регулятора и Минфина. "50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (11 293 474 000 акций) переданы Правительству Российской Федерации 10.04.2020", - говорится в сообщении.

Технологии Правительство РФ хочет сделать «доступным» мобильный интернет Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 13:41 — REGNUM Эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым сетевым ресурсам правительство России хочет распространить и на мобильный интернет.

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

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Здоровье Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Общество Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.