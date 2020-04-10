Коронавирус
Газета.RuПравительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка. Об этом говорится в совместном сообщении регулятора и Минфина. "50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (11 293 474 000 акций) переданы Правительству Российской Федерации 10.04.2020", - говорится в сообщении.
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Технологии
Правительство РФ хочет сделать «доступным» мобильный интернет
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 13:41 — REGNUM Эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым сетевым ресурсам правительство России хочет распространить и на мобильный интернет.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Политика
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Здоровье
Антивирусное послание Владимиру Сипягину от Общественной палаты
Общественная палата Владимирской области выступила с жестким обращением к губернатору Владимиру Сипягину.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Политика
В Коми сменился министр здравоохранения
В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Политика
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры на тему стабилизации нефтяного рынка, передает ТАСС.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Общество
Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов
Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Общество
Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам
Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Наука
Вирусы скапливаются на внешней стороне защитных масок
В ходе эксперимента учёные собрали образцы с внутренней и внешней поверхностей масок, а также попросили пациентов с коронавирусом в больнице кашлять без маски на образец для исследования.
Футбол
Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.
Происшествия
Летящий из Москвы в Минводы Boeing 737 подал сигнал тревоги
Пассажирский авиалайнер Boeing 737, выполняющий рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал тревоги.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Общество
В Кировской области продлили карантин
Согласно новому постановлению правительства Кировской области, в течение ближайших двух недель, до 24 апреля, в регионе по-прежнему не смогут работать все столовые, кинотеатры, магазины с непродовольственными товарами, бассейны, салоны красоты и так далее.
Кино