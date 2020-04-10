Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка. Об этом говорится в совместном сообщении регулятора и Минфина. "50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (11 293 474 000 акций) переданы Правительству Российской Федерации 10.04.2020", - говорится в сообщении.
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В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

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Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

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Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

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Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб

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Сбербанк перешёл в собственность правительства от ЦБ

Говорит Москва06:14

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 18:05
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Общество

Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух окутает Киев

Lenta.ru 08:44
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The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество

В России составили первый протокол за нарушение дистанции в 1 метр

Сотрудники полиции составили первый в России протокол за нарушение дистанции более метра между людьми, рекомендованной в условиях коронавируса.
Life.ru 06:12
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Вопросы отмены санкций в отношении Роснефти и "Северного потока" во время разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом не поднимались, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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Минздрав разработал «антикоронавирусный» рацион

Специализированный рацион, созданный специально для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях, разработан и скоро станет доступен, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян.
РИА Новости 07:05
Наука

Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2

После анализа 160 образцов генома вируса SARS-CoV-2, выделенных у заболевших людей, ученые выяснили, что существует три генетических разновидности этого вируса.
Полит.ру 05:30
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Политика

В Кремле заявили, что корректировок нацпроектов пока не было

Никаких корректировок национальных проектов пока не было, но из-за коронавируса этот процесс может быть гибким, решения будет принимать правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:13
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
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В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
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Huawei P40 начал продаваться в России

Китайская компания Huawei объявила о старте продаж новой флагманской линейки смартфонов P40.
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Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
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Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
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Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
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Общество

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Порядок ежемесячных выплат семьям, в которых есть дети до трех лет, определили в России.
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Минпром проверяет сведения об угрозах увольнений на мебельной фабрике

В пресс-службе минпрома сообщили «Четвертой Власти», что чиновники проверяет, правда ли работников склоняли к подписанию невыгодного дополнительного соглашения к трудовому договору.
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Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

В Кировской области продлили карантин до 24 апреля

Пока предпринимательское сообщество ждало снятие ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, надеясь, что текущая неделя станет последней, власти Кировской области приняли решение продлить карантин.
Киров.RU 07:20
Здоровье

Глава Марий Эл осмотрел обсерватор для больных коронавирусом

Сегодня, 10 апреля, Глава Марий Эл Александр Евстифеев побывал в санатории «Сосновый бор», где расположится обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
Марийская правда 08:42
Религия

РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху

В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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