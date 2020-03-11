Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Политика Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».

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