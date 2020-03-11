Экономика

ТАССТАССБелоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Читать в источнике
Комментировать262

Подробнее о событии

Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства

РИА Новости10:12

Белоусов видит риски подорожания лекарств и бытовой техники

Коммерсантъ08:37

Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники

Московский Комсомолец07:57

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

ТАСС08:25

Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

РБК08:05

Правительство заявило о риске роста цен на лекарства в России

RT на русском08:02

Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на лекарства

Известия10:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

РИА Новости 04:03
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Коммерсантъ 10:44
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Известия 09:49
Армия и оружие

Новый министр обороны чистит ведомство от кадров предшественника

Место министра обороны Украины занял Андрей Таран, который тут же уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко.
Новостной фронт 04:54
Экономика

В России прогнозируется поэтапное подорожание автомобилей

Подорожание произойдет поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, сообщил ТАСС президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Ридус 09 марта в 11:29
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Интернет

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
РБК 09:42
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Футбол

«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ

Газета.Ru 09 марта в 11:38
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Экономика

Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу

Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.
Национальная служба новостей 10:38
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском 10:24
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Игры

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
3DNews вчера в 11:36
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Live24 вчера в 05:35
Происшествия

Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери

Под Тверью задержана мать девочки, утонувшей в реке.
Российская газета вчера в 12:46
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета

Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Известия 10:58
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Известия 10:09
Общество

Россиянина Кирилла Фирсова задержали в США

Американская полиция задержала подозреваемого в продаже персональных данных гражданина России Кирилла Фирсова.
Вечерняя Москва вчера в 17:33
Гаджеты

Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте.
Lenta.ru 05:48
Шоу-бизнес

Экс-ассистентка Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом

Lenta.ru 10:25
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России 09 марта в 19:38
Политика

В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков

Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.
Общественное телевидение России 10:46
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»

Футболисты итальянской "Ромы" не смогли вылететь в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против местной "Севильи".
Интерфакс-Спорт 09:17
Общество

В России возобновят выпуск агрегатов для модернизированного самолета Ту-160М

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М.
ТАСС 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное