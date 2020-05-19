Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПравительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом. План рассчитан до конца 2021 года и подразумевает три этапа.
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с чего всё началось

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.
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Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны

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Подготовлен план восстановления экономики России

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Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики до конца 2021 года

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