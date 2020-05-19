В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

с чего всё началось

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом. План рассчитан до конца 2021 года и подразумевает три этапа.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. 321

Общество В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. 7

Общество Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег.

Происшествия В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. 36

Здоровье В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. 338

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 180

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.

Происшествия Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами. 8

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 693

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 6

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 207

Игры На прохождение Ghost of Tsushima с сайдами уйдёт 40-50 часов Разработчики Ghost of Tsushima в интервью Voxel рассказали, что на прохождение игры с учётом различных дополнительных заданий и активностей уйдёт от 40 до 50 часов. 8

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 19

Общество Ростех заявил о попытке подкупа сотрудников производящего ИВЛ завода Сотрудников уральского завода, который производит аппараты ИВЛ, пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех"). 29

Политика В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»). 4