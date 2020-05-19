В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

с чего всё началось

Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана. Первый этап назвали стадией адаптации. В течение этого периода планируется не допустить распространения рецессии на новые отрасли, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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