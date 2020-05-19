Экономика
News.ruПравительство подготовило план восстановления экономики
Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана. Первый этап назвали стадией адаптации. В течение этого периода планируется не допустить распространения рецессии на новые отрасли, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфакс08:04
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Общество
МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане
Piter.tv 04:05
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Общество
Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини
Медсестра из Тульской областной больницы надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и попала на фото.
Lenta.ru 13:56
Политика
К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми
Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
Происшествия
Московская школьница обвинила мать в принуждении к сексу с начальником
Московский Комсомолец 13:35
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
ЖКХ
Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.
Российская газета 05:59
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В полицию поступила информация о том, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт местных артистов эстрады в стиле «стендап».
REGNUM 14:47
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия 11:30
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Политика
Медведев раскритиковал работу российских служб занятости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-встрече с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", обратил внимание на работу службы занятости в России, которая, по его словам, является «слабой стороной страны» и требует улучшения.
Городовой 08:40
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17 мая в 14:49
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Общество
В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02