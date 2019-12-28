Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Российская газета20:40

Медведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

Чита.Ру19:32
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Политика

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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
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Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
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Газета.Ru 17:06
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Медики рассказали, как быстро протрезветь после новогоднего застолья

Если в праздничный день вы не рассчитали свою дозу алкоголя, то у вас на утро может наступить похмелье.
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Экономика

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
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Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту

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Ugpressa.ru вчера в 22:44
Спорт

МОК не исключил пересмотра дел россиян, ранее выигравших дела в CAS

Global Look Press Международный олимпийский комитет (МОК) допускает вариант, при котором дела российских спортсменов, ранее выигравших процессы в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне перед Олимпиадой в Пхенчхане, будут пересмотрены.
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В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью

В Крыму полагают, что реакция американской стороны по поводу запуска ж/д сообщения с Крымом была вполне ожидаема и вызвана завистью.
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Политика

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Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
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Происшествия

В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
РЕН ТВ 11:45
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 05:54
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

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Роджерс объяснил, что помешало «Лестеру» навязать борьбу «Ливерпулю»

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (0:4).
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Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
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